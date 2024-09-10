Sony анонсировала PlayStation 5 Pro

Sony представила PlayStation 5 Pro, консоль выйдет 7 ноября 2024 года

Японская корпорация Sony представила консоль PlayStation 5 Pro, которая выйдет в продажу 7 ноября. Запись технической презентации с анонсом доступна на YouTube.

О новой модели рассказал главный архитектор консоли PS5 Марк Церни. PS5 Pro имеет более мощный графический чип, расширенную поддержку рейтрейсинга, технологии масштабирования изображения PSSR. Консоль получила специальный режим производительности.

В Sony также показали, как будет выглядеть PlayStation 5 Pro. Она будет похожа на оригинальную PS5, однако получит три полосы, расположенные по диагонали. Судя по всему, приставка получит тот же геймпад DualSense, что и обычная консоль PlayStation 5, которая появилась в 2020 году.

В США модель оценили в 699 долларов, или около 64 тысяч рублей.

Ранее инсайдеры рассказали, что корпорация Sony получила эксклюзивные права на рекламное продвижение игры Grand Theft Auto VI. Договор касается актуальной PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.