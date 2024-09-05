Sony получила приоритетное право на GTA VI

Sony получила эксклюзивное право рекламировать GTA VI с консолью PS5 Pro

Корпорация Sony получили эксклюзивные права на рекламное продвижение игры Grand Theft Auto VI. Об этом заявил инсайдер под ником MAGG в одном из своих стримов.

По словам автора, Sony договорилась с разработчиками тайтла о том, что получит эксклюзивные маркетинговые права на следующую часть GTA. Специалист объяснил, что таким образом производитель консолей PlayStation будет участвовать во всех рекламных активностях, связанных с игрой — и, соответственно, продвигать свои приставки.

Инсайдер выяснил, что договор касается актуальной PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, релиз которой ожидается до конца года. В мае блогер Moore's Law Is Dead заявил, что Sony намеренно отложила выпуск PS5 Pro, чтобы ее выпуск совпал с выходом крупных игр — в том числе, GTA VI.

При этом новая часть Grand Theft Auto будет доступна как на консолях PlayStation, так и Xbox. «Xbox и ПК все равно получат GTA VI, прости они останутся без маркетинговой поддержки, вот и все», — подчеркнул MAGG.

Другой инсайдер RedGamingTech подтвердил сообщение MAGG. Он заметил, что Sony будет использовать GTA VI для активного продвижения своих консолей. Выход Grand Theft Auto VI запланирован на осень 2025 года.

Ранее авторы The Shortcut заявили, что корпорация Sony представит консоль PlayStation 5 Pro в сентябре. Девайс появится в продаже до конца года.