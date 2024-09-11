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09:29, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали продлевающее жизнь блюдо

Врач Малышева заявила, что азиатское блюдо кимчи продлевает жизнь

Фото: Freepik

Терапевт Елена Малышева, иммунолог Андрей Продеус, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам продлевающее жизнь азиатское блюдо. Выпуск программы доступен на сайте телеканала.

Специалисты рассказали, что жизнь продлевает употребление в пищу кимчи. Продеус отметил, что в 100 граммах кимчи содержится 40 процентов от суточной нормы витамина К. «Витамин К помогает кальцию встраиваться в нормальную кость, а кальций делает кость прочной, а с остеопорозом она ломается», — пояснил иммунолог.

Кроме того, по словам Малышевой, благодаря кимчи человек не набирает вес. Гандельман объяснил, что в этом блюде содержатся грубые пищевые волокна и уксус, которые делают углеводы и крахмал резистентными. «Когда ты употребляешь просто продукты, богатые углеводами, они просто рассасываются, и образуются жиры», — уточнил доктор.

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Кроме того, в кимчи иногда входит болгарский перец, который, по словам Коновалова, является чемпионом по содержанию витамина С. «В 100 граммах болгарского перца содержится почти три суточные нормы витамина С, который способствует выработке коллагена», — объяснил офтальмолог. Малышева добавила, что благодаря коллагену у людей не образуются морщины, так как он придает коже упругость.

Ранее Продеус и Коновалов раскрыли неожиданную пользу индийских пирожков с картошкой. По их словам, употребление пирожков предупреждает развитие катаракты и помогает бороться с воспалениями.

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      Олег Давыдов
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