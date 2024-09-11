Россиянин описал поездку в Абхазию фразой «не ожидали, что нас будут встречать со слезами»

Российский тревел-блогер побывал в Абхазии и рассказал о том, как в стране относятся к туристам. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что во время поездки они с семьей забронировали домик на второй линии от моря у местной жительницы по имени Анна, которая работает учителем математики, а летом сдает жилье. По словам блогера, они не ожидали, что их будут встречать «буквально со слезами и объятиями».

«"Родненькие, хоть вы нам деньги везете", — бросилась мне на шею Анна, когда мы подъехали к дому. — "Что мы будем делать без русских туристов, даже не знаю. Как жить-то без денег?"» — такими фразами описал свой опыт путешественник.

Хозяйка дома пожаловалась россиянину, что в магазинах начали подниматься цены: неделю назад хлеб стоил 35 рублей, а сейчас уже 40. Турист решил проверить это утверждение и сходил на местный базар.

«Конечно, мы не можем объективно сравнивать — так как последний раз были в Абхазии два года назад — но цены показались довольно высокими (учитывая, что "горячий сезон" уже закончился)», — удивился он.

За килограмм свинины на шашлык автор отдал 650 рублей, а за пару головок копченого сыра — тысячу рублей. Домашнее вино на базаре стоило от 300 рублей за полтора литра. Женщина, которая продавала мед, призналась, что у нее цены всегда высокие, «потому что мед натуральный».

Ранее другая россиянка побывала в Абхазии и рассказала, чем ее разочаровал отдых в этой стране. Туристка пожаловалась на антисанитарию, бедность и постоянные перебои с электричеством.

