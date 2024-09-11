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20:30, 11 сентября 2024Моя страна

Россиянин забрался на стог сена и испугал медведя

Житель Белорецка забрался на стог сена в поле и испугал медведя

Житель Белорецка забрался на стог сена в поле и испугал медведя. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash Batash.

На размещенных кадрах видно, как житель Белорецка, повстречавшись с косолапым, решил взобраться повыше и закричать. Дикое животное, заметив такое поведение человека, развернулось и скрылось в лесу.

Ранее в сентябре на Камчатке отважный пес Ирбис дал отпор четырем медведям и спас хозяина. По словам россиянки, ее муж отправился на прогулку и взял с собой овчарку. В какой-то момент пес начал суетиться, и они повернули домой. Увидев медведей, собака стала уводить их от хозяина.

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      Екатерина Ештокина
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