Следы войск Петра I нашли в древней крепости Дагестана

Археологи нашли следы войск Петра I в древней крепости Дербента

Следы войск Петра I рядом с остатками загадочного крестообразного здания, нашли археологи в Дербенте. Об этом рассказал глава дагестанской экспедиции и член ИА РАН Владимир Коваль, пишет РИА Новости.

По его данным, специалисты исследовали в северо-западной части крепости Нарын-Кала в Дербенте культурный слой XVIII–XIX веков. В одном из слоев оказались медные монеты чеканки 1720-х годов и курительную трубку голландского производства. Уточняется, что все эти предметы относятся ко времени Петра I.

По словам Коваля, войска императора некогда стояли за пределами крепости, в отдельном лагере около моря. Факто того, что небольшой отряд располагался в цитадели, до сих пор не был известен.

«И даже в письменных источниках ничего не говорится о том, что войска стояли в Нарын-Кале, а мы видим, что стояли», — заявил специалист. Он предположил, что солдаты охраняли цитадель. «Раньше это можно было только предполагать, сейчас мы смогли подтвердить, что это действительно так», — подвел он итог.

По мнению Коваля, находки стали небольшим, но важным штрихом общей картины. При этом дальнейшие раскопки позволят понять, как протекала история Дербента в более ранние эпохи.

Ранее в Дагестане сделали редкую находку — все это артефакты XVII—XVIII века. Археологи раскопали четыре тарелки китайского и персидского происхождения, а еще монеты. Помимо этого, при строительстве новой автомобильной дороги в Новолакском районе Дагестана, недалеко от Хасавюрта, рабочие неожиданно нашли останки двоих древних людей.