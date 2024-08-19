В Дагестане сделали редкую находку

В Дербенте обнаружили артефакты XVII-XVIII веков

Археологи обнаружили в ходе раскопок в Дербенте артефакты, предположительно датируемые XVII—XVIII веками. Об этом сообщает РБК Кавказ.

Как рассказал директор Дербентского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Велиюлла Фаталиев, специалисты нашли четыре тарелки китайского и персидского происхождения. Археологи предполагают, что ими мог пользоваться Фатали-хан.

Также среди находок монеты XVII-XVIII веков и фрагменты различных предметов. Они позволят ученым лучше изучить быт людей тех времен.

Ранее сообщалось, что российские археологи сделали в Ростовской области находку времен бронзового века — древнее захоронение. Раскопками занималась команда из 10 археологов в течение двух лет. В результате в июле этого года им удалось найти останки эпохи средней и поздней бронзы, датируемой 2000-3000 лет до нашей эры.