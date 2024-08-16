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20:28, 16 августа 2024Моя страна

Находку времен бронзового века сделали в российском регионе

Археологи нашли в Ростовской области древнее захоронение бронзового века

Фото: Kostyantyn Skuridin / Shutterstock / Fotodom

Российские археологи сделали в Ростовской области находку времен бронзового века — древнее захоронение. Об этом сообщает информационный новостной канал DonDay.

Отмечается, что его специалисты обнаружили в Астахове и поселке Молодежном Каменского района. Раскопками занималась команда из 10 археологов в течение двух лет. В результате в июле этого года им удалось найти останки эпохи средней и поздней бронзы, которая была 2000-3000 лет до нашей эры.

Как сообщили ученые, всего было найдено 12 погребений. При этом в могилах также были найдены бронзовые ножи и керамическая посуда. Специалисты считают большинство находок элементами катакомбной культуры.

После окончания археологических раскопок все артефакты будут переданы в лабораторию для дальнейшего изучения, а затем разместятся в музее Каменского района.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Крыма под несколькими античными плитами неожиданно был найден клад. Археологи работали на некрополе в Ленинском районе Крыма и расчищали античный склеп, когда обнаружили необычную надпись.

До этого крымские археологи сделали находку десятилетия в районе мыса Ак-Бурун. Ею стало открытие раннего иудейского некрополя. Научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Денис Бейлин рассказал, почему находка является сенсационной.

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      Варвара Кошечкина
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