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19:40, 16 августа 2024Моя страна

Археологи неожиданно нашли клад под античными плитами в одном из районов Крыма

В Ленинском районе Крыма археологи неожиданно нашли клад под античными плитами

Кадр: страница «Экспедиции фонда Археология. Тамань.Крым и т.д.» во «ВКонтакте»

Клад под несколькими античными плитами неожиданно был найден в одном из районов Крыма. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Олег Марков, директор по развитию фонда «Археология».

Он отметил, что археологи работали на некрополе в Ленинском районе Крыма и расчищали античный склеп. В какой-то момент специалисты заметили две надгробные стелы, на одной из которых была надпись. Ее расшифровкой уже занимаются ученые.

Затем под одной из плит была замечена так называемая костница. Утверждается, что в эту кладку «на протяжении нескольких поколений, при очередных похоронах, складывали истлевшие кости предков и подношения покойным». По словам начальника отряда Южно-Боспорской экспедиции Павла Гецко, там же находилась серебряная ложечка.

На стенах самого склепа также рассмотрели граффити-тамги с человечками в танце. На данный момент остается неизвестным, кто и когда их оставил. В целом тот факт, что археологи нашли две стелы, тем более с надписями, — уже уникальное событие, заключил Гецко.

Ранее крымские археологи сделали неожиданную находку десятилетия в районе мыса Ак-Бурун. Тогда специалисты заявили, что нашли могильник и надгробные плиты, которые относятся к иудейскому некрополю раннего периода. На камнях остались в сохранности имена, стихотворные надписи и заклятья.

В июле археологи нашли мраморную плиту, которая в прошлом была частью жертвенного стола в храме Зевса Генарха. Тем временем на дне Черного моря впервые были исследованы остатки древнего города, предположительно, средневекового периода.

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      Варвара Кошечкина
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