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13:27, 11 сентября 2024Спорт

Тарасова возмутилась организацией захоронения фигуристов Белоусовой и Протопопова

Тарасова о захоронении Белоусовой и Протопопова: поражена датой церемонии

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова возмутилась организацией захоронения праха двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова в Санкт-Петербурге. Ее слова приводит РБК.

«Я буквально поражена, не сказать бы хуже, датой церемонии прощания Белоусовой и Протопопова. Не знаю, зачем такое обсуждать», — заявила Тарасова. Она подчеркнула, что нужно было согласовать время так, чтобы большинство представителей мира фигурного катания смогли присутствовать на мероприятии.

Прах Белоусовой и Протопопова захоронят на Волковском кладбище Санкт-Петербурга 11 сентября. 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге состоятся открытые прокаты сборной России по фигурному катанию. С 10 по 12 сентября команда проводит прокаты в закрытом формате в подмосковном Новогорске.

Протопопов скончался 31 октября 2023-го на 92-м году жизни. Белоусовой не стало в 2017 году, ей был 81 год. Вместе они выиграли Олимпийские игры в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968. Пара четыре раза подряд выигрывала золото чемпионатов мира и чемпионатов Европы.

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