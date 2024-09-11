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19:28, 11 сентября 2024Из жизни

Тигры чуть не съели упавшего в их вольер котенка

В Малайзии сотрудники зоопарка спасли котенка из вольера с тиграми

В штате Джохор, Малайзия, котенок упал в вольер с тиграми в зоопарке. Об этом пишет Jam Press.

На котенка, застрявшего в канаве вольера, обратили внимание два тигра. Они обступили его, но не спешили нападать. Сотрудники зоопарка предположили, что котенок ранен, и решили его спасти.

Работники стали обливать тигров водой, чтобы те отошли от котенка. В конце концов это возымело эффект, хотя один из хищников начал недовольно рычать. Под аплодисменты посетителей зоопарка тигры отошли от котенка.

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Котенка забрали из вольера через служебный люк и выпустили на свободу. Как он попал к тиграм — неизвестно.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Миннесоты филин вылетел из вольера и стал добычей тигра. Птица улетела от дрессировщика, будучи на ранних стадиях дрессировки.

Их время пришло!
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      Юлия Юткина
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