Тигры чуть не съели упавшего в их вольер котенка

В Малайзии сотрудники зоопарка спасли котенка из вольера с тиграми

В штате Джохор, Малайзия, котенок упал в вольер с тиграми в зоопарке. Об этом пишет Jam Press.

На котенка, застрявшего в канаве вольера, обратили внимание два тигра. Они обступили его, но не спешили нападать. Сотрудники зоопарка предположили, что котенок ранен, и решили его спасти.

Работники стали обливать тигров водой, чтобы те отошли от котенка. В конце концов это возымело эффект, хотя один из хищников начал недовольно рычать. Под аплодисменты посетителей зоопарка тигры отошли от котенка.

Котенка забрали из вольера через служебный люк и выпустили на свободу. Как он попал к тиграм — неизвестно.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Миннесоты филин вылетел из вольера и стал добычей тигра. Птица улетела от дрессировщика, будучи на ранних стадиях дрессировки.