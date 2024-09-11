Телеведущая Тина Канделаки пришла на похороны Маслякова в 5G-очках Balenciaga

Российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель Тина Канделаки пришла на похороны руководителя КВН Александра Маслякова и привлекла внимание журналистов. Соответствующие видео публикует Telegram-канал StarHit.

Знаменитость предстала перед камерами в шелковой юбке и укороченном пальто черных цветов. При этом она надела серебристые остроносые туфли и 5G-очки испанского бренда Balenciaga.

Телезвезда сделала макияж в нюдовых тонах и уложила волосы в гладкий хвост. Прическу она дополнила заколками итальянской марки Prada.

Об уходе Маслякова из жизни стало известно 8 сентября. Уточнялось, что ранее у телеведущего обнаружили неоперабельную опухоль в легких. 11 сентября состоялось прощание с Масляковым в концертном зале «Планета КВН» в Москве. На церемонию пришли многие представители сферы телевидения, шоу-бизнеса и юмора.