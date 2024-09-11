Трамп обвинил Байдена в связях с Россией и Украиной

Трамп: семья Байдена получала средства от Китая, Украины и вдовы Лужкова

Семья президента США Джо Байдена получала средства от Китая, Украины и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Об этом заявил кандидат в президенты США, бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе дебатов со своей соперницей, вице-президентом США Камалой Харрис, запись которых опубликовал MSNBC.

«Они получают все эти деньги из всех этих разных стран, а потом вы удивляетесь, почему он так предан той или иной — Украине, Китаю. Почему он получил 3,5 миллиона долларов от жены мэра Москвы?» — заявил Трамп.

Он также назвал администрацию Байдена продажной, обвинив ее в том, что она «продает» США «по дешевке».

Дебаты Трампа и Харрис состоялись 10 сентября. Бывший американский лидер оценил прошедшие теледебаты как лучшие за всю его политическую карьеру.