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20:31, 11 сентября 2024Моя страна

Уникальную белоснежную косатку заметили у берегов Курил и сняли на видео

У острова Атласова на Курилах заметили редкую косатку-альбиноса

У берегов Курильских островов заметили уникальную белоснежную косатку. Видеозапись с морским млекопитающим появилась в Telegram-канале «Ирина Саютина | места и люди | путешествия по России».

Автор блога продюсер Ирина Саютина рассказала, что косатку-альбиноса посчастливилось встретить 18 августа, в День географа. Редкого представителя китообразных обнаружили в Охотском море с южной стороны острова Атласова. По предварительным данным, это молодая особь. Она передвигалась в составе большой группы косаток, состоящей примерно из 40 особей.

«В природе такие животные встречаются очень редко, и сам факт произошедшего имеет огромное значение для науки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные фото и видеоматериалы уже передали ученым для дальнейшего изучения и, возможно, у косатки-альбиноса в будущем появится новое имя.

Ранее сахалинские рыбаки поймали на набережной города Невельск, расположенном на Сахалине, огромного осьминога.

До этого сообщалось, что десятки диких медведей заполонили российский пляж на Сахалине и попали на видео. На ролике можно увидеть, как 27 косолапых расположились небольшими группами на отлогом берегу возле моря.

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      Варвара Кошечкина
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