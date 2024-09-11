В Британии использование Storm Shadow для ударов по России назвали актом войны

Политик Кертен: использование Storm Shadow для ударов по РФ станет актом войны

Разрешение на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет Storm Shadow для ударов по территории России станет актом войны. Об этом предупредил британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен на странице в соцсети X.

«Разрешение на использование британских ракет Storm Shadow для ударов по России станет актом войны со стороны режимов президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Это ни в коем случае не должно произойти», — сказал он.

Ранее официальный представитель Даунинг-стрит заявила, что позиция Великобритании по вопросу использования Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России остается неизменной, несмотря на сообщения в СМИ о возможном снятии США запрета на их применение таким образом.