Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:39, 11 сентября 2024Мир

В Британии использование Storm Shadow для ударов по России назвали актом войны

Политик Кертен: использование Storm Shadow для ударов по РФ станет актом войны

Фото: Cpl Mark Bailey RAF ASA / Reuters

Разрешение на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет Storm Shadow для ударов по территории России станет актом войны. Об этом предупредил британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен на странице в соцсети X.

«Разрешение на использование британских ракет Storm Shadow для ударов по России станет актом войны со стороны режимов президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Это ни в коем случае не должно произойти», — сказал он.

Ранее официальный представитель Даунинг-стрит заявила, что позиция Великобритании по вопросу использования Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России остается неизменной, несмотря на сообщения в СМИ о возможном снятии США запрета на их применение таким образом.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Александра Маслякова похоронили. Звездные артисты плакали на церемонии прощания и откровенно говорили о ведущем КВН

      Популярная певица пришла на Неделю моды в костюме помпона

      Европейские дипломаты удивились заявлениям Трампа об Украине на дебатах

      Бывшего замгубернатора Липецкой области заочно арестовали по делу о превышении полномочий

      Пашинян допустил вывод российских пограничников с территории Армении

      В российском зоопарке родился детеныш дальневосточных леопардов

      В Британии использование Storm Shadow для ударов по России назвали актом войны

      На Украине собрались повысить ряд налогов

      В Великобритании заявили о неизменной позиции по ударам ракетами Storm Shadow по России

      Маск раскритиковал американского регулятора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше