Разрешение на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет Storm Shadow для ударов по территории России станет актом войны. Об этом предупредил британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен на странице в соцсети X.
«Разрешение на использование британских ракет Storm Shadow для ударов по России станет актом войны со стороны режимов президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Это ни в коем случае не должно произойти», — сказал он.
Ранее официальный представитель Даунинг-стрит заявила, что позиция Великобритании по вопросу использования Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России остается неизменной, несмотря на сообщения в СМИ о возможном снятии США запрета на их применение таким образом.