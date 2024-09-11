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15:16, 11 сентября 2024Россия

В России отреагировали на слова Эрдогана о принадлежности Крыма

Депутат Колесник заявил о непоследовательности Эрдогана после его слов о Крыме

Фото: Alexis Mitas / Getty Images

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отреагировал на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о принадлежности Крыма Украине. В разговоре с «Лентой.ру» депутат заявил о непоследовательности турецкого лидера, напомнив, что ранее Анкара подавала заявку на вступление в БРИКС.

Ранее Эрдоган заявил о поддержке территориальной целостности Украины, указав, что Анкара не признает Крым частью России. По его словам, подобные требования «соответствуют нормам международного права».

«В целом Эрдоган считается сторонником России, а если рассматривать в частности — он всегда был "гибким" политиком, он очень часто маневрирует: у нас раньше были тяжелые напряжения. Когда наши туристы перестали ездить в Турцию, Эрдоган сразу стал за нас. Поэтому интересно, что Эрдоган сделал это заявление в конце туристического сезона, а не осенью и не в высокий туристический сезон. Эрдоган говорит так, как ему выгодно», — объяснил Колесник.

Это высказывание в чистом виде антироссийское. Я думаю, что во внешней политике будут какие-то изменения, возможно, нерадикальные, но будут. (...) После того, как Турция попросила вступление в БРИКС, такая непоследовательность у политика серьезного государства может привести к не очень хорошим последствиям внутри страны

Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Год назад Эрдоган заявлял, что Россия никогда не покинет Крым. Он подчеркнул, что пришел к такому выводу после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом [России Владимиром] Путиным по поводу Крыма. Но это не дало результата. (…) И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся», — говорил президент Турции.

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4 сентября в Кремле заявили, что Турция подала заявку на полноформатное участие в межгосударственном объединении БРИКС. Днем 2 сентября агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники об официальной подаче Турцией заявки на вступление в объединение.

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