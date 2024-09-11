В России призвали бить по странам Запада в случае ударов ВСУ

Караганов призвал бить по странам Запада в случае ударов Украины по России

России следует бить по странам Запада в случае ударов Украины по территории России. Такое мнение изданию «Коммерсантъ» («Ъ») высказал почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог Сергей Караганов.

«Если дрон опять прилетит по Кремлю, то почему бы для начала не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит»,— сказал он. При этом Караганов подчеркнул, что первые ответные удары не должны быть ядерными.

В случае применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) по России дальнобойных ракет западного производства следует ударить по объектам на территории стран НАТО, которые играют важную роль в снабжении Украины, считает эксперт.

Вечером 11 сентября The Guardian узнал, что Великобритания решила позволить Киеву использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России. При этом, несмотря на то, что решение уже принято, объявлять о нем публично Лондон в ближайшие дни не намерен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ Москвы на разрешение США ударов ВСУ вглубь России будет соответствующим. «Ответ будет соответствующим. Не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом», — сказал официальный представитель Кремля.