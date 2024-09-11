В России сочли Грузию подопытной украинских властей

Грузия стала первой подопытной Киева, двусторонние отношения сильно испорчены, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Его цитирует РИА Новости.
Так он отреагировал на снятие с должности временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина. По словам политолога, главным украинским дипломатом является Владимир Зеленский, а его аппарат представляет собой вид теневого правительства. В то же время, убежден Денисов, смена дипломатов в важных для Киева странах грозит последствиями.
«Тбилиси неслучайно отвели роль первого подопытного — отношения с Грузией испорчены так сильно, что хуже быть уже не может», — заявил политолог. По его мнению, сценарий может повториться с другими государствами — например, Венгрией, Словакией, Арменией и Казахстаном.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал руководство Украины пересмотреть недружественные шаги по отношению к республике. Политик заметил, что пока Грузия остается «в режиме односторонней дружбы», так как «это нужно украинскому народу».
Грузинский премьер также выражал мнение, что Украина была уничтожена после Майдана в 2014 году. Страна уничтожена, экономика находится катастрофическом положении, считает Кобахидзе.