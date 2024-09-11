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17:18, 11 сентября 2024Бывший СССР

В России сочли Грузию подопытной украинских властей

Политолог Денисов: Тбилиси отвели роль первого подопытного Киева

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузия стала первой подопытной Киева, двусторонние отношения сильно испорчены, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Его цитирует РИА Новости.

Так он отреагировал на снятие с должности временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина. По словам политолога, главным украинским дипломатом является Владимир Зеленский, а его аппарат представляет собой вид теневого правительства. В то же время, убежден Денисов, смена дипломатов в важных для Киева странах грозит последствиями.

«Тбилиси неслучайно отвели роль первого подопытного — отношения с Грузией испорчены так сильно, что хуже быть уже не может», — заявил политолог. По его мнению, сценарий может повториться с другими государствами — например, Венгрией, Словакией, Арменией и Казахстаном.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал руководство Украины пересмотреть недружественные шаги по отношению к республике. Политик заметил, что пока Грузия остается «в режиме односторонней дружбы», так как «это нужно украинскому народу».

Грузинский премьер также выражал мнение, что Украина была уничтожена после Майдана в 2014 году. Страна уничтожена, экономика находится катастрофическом положении, считает Кобахидзе.

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      Алина Гончарова
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