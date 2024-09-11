В России заявили о брошенных в море при попытке захвата платформы «Крым-2» десантниках ВСУ

Минобороны: при попытке захвата платформы «Крым-2» были брошены десантники ВСУ

При попытке захвата буровой платформы «Крым-2» были брошены десантники Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 сентября ВСУ направили 14 американских катеров Willard «Sea Force» с десантниками к российской буровой платформе в Черном море для ее захвата.

В Минобороны официально сообщили, что российские военные потопили восемь морских катеров и уничтожили до 80 украинских бойцов.

При этом шести украинским катерам удалось ретироваться, констатировали в ведомстве. «[Они] ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих», — отметили в Минобороны.

О попытке захвата буровой платформы стало известно днем 11 сентября в ходе брифинга Минобороны.

Атака на установленные в Черном море вышки «Крым-1» и «Крым-2» была совершена и ранее — в 2022 году. Тогда удар со стороны Украины был нанесен дальнобойным оружием.