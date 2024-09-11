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11:29, 12 сентября 2024Наука и техника

В США инвестировали в доставку военных грузов через космос

В США инвестировали в компании по доставке военных грузов через космос

Фото: NASA / Reuters

Американские компании Inversion Space и Outpost Space получили более 100 миллионов долларов в качестве инвестиций на разработку технологий по доставке военных грузов через космическое пространство. Об этом сообщает SpaceNews.

Inversion Space получила 71 миллион долларов, которые пойдут на поддержку разработки автономных возвращаемых аппаратов и демонстрационных миссий, адаптированных под интересы военных заказчиков. В компании утверждают, что создаваемая ею капсула может много лет находиться на околоземной орбите, после чего способна в нужный момент приземлиться в заданную точку.

Другой калифорнийский стартап — Outpost Space — получил 33,2 миллиона долларов. Указанные средства также пойдут на разработку многоразовой капсулы.

В июле 2023 года Defense News сообщило, что в Пентагоне вновь заинтересовались доставкой грузов «в космос, из космоса и через него», опубликовав запрос к компаниям с проектом Novel Responsive Space Delivery. Издание напомнило, что Пентагон работает над аналогичной программой с 2018 года, сотрудничая с компаниями SpaceX, Blue Origin, VOX Space и Rocket Lab USA. В 2021 году военное ведомство запустило проект Rocket Cargo, в рамках которого SpaceX получила контракт на 102 миллиона долларов, которые пошли на создание многоразовой транспортной системы Starship.

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      Иван Потапов
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