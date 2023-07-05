В Пентагоне вновь заинтересовались доставкой грузов через космос

Пентагон опубликовал запрос к компаниям на доставку грузов через космос

В Пентагоне вновь заинтересовались доставкой грузов «в космос, из космоса и через него», опубликовав 30 июня запрос к компаниям с проектом Novel Responsive Space Delivery. Об этом сообщает Defense News.

Издание пишет, что победившие в конкурсе компании должны продемонстрировать соответствующие возможности уже через два-три года. Согласно Defense News, транспортировка грузов через космос может быть полезной для операций в Индо-Тихоокеанском регионе.

Издание напоминает, что Пентагон работает над аналогичной программой с 2018 года, сотрудничая с компаниями SpaceX, Blue Origin, VOX Space и Rocket Lab USA. В 2021 году военное ведомство запустило проект Rocket Cargo, в рамках которого SpaceX получила контракт на 102 миллиона долларов, которые пошли на создание многоразовой транспортной системы Starship.

В апреле 2018 года президент и операционный директор американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что транспортная система Starship заработает в течение десятилетия и доставит человека практически в любую точку земного шара, а стоимость билета будет дороже эконом-, но дешевле бизнес-класса для трансатлантических авиаперелетов (несколько тысяч долларов).