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07:13, 11 сентября 2024Мир

В США назвали тайных участников дебатов Трампа и Харрис

Бен Шапиро назвал модераторов телеканала ABC участниками дебатов Трампа и Харрис

Фото: Brian Snyder / Reuters

Модераторы телеканала ABC, на котором велась трансляция дебатов кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис и ее оппонента от республиканцев Дональда Трампа, выступили на стороне вице-президента США. О тайных участниках дебатов высказался американский политический обозреватель Бен Шапиро в эфире своего шоу на канале Daily Wire.

«Дэвид Муэр был активным участником дебатов, Линдси Дэвис была активным участником дебатов, и они ни разу не проверяли утверждения Камалы Харрис», — отметил он.

Ранее Дональд Трамп оценил прошедшие теледебаты с Камалой Харрис. Он заявил, что дебаты стали лучшими за всю его политическую карьеру. По утверждению политика, другие люди сочли его выступление «большой победой». Подробности он не уточнил.

До этого стало известно, что модераторы теледебатов кандидатов на пост президента США несколько раз проверяли факты, озвученные политиком Дональдом Трампом. В частности, Трамп заявил, что демократическая партия якобы поддерживает «аборты после рождения».

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      Маргарита Пименова
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