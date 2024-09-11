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17:21, 11 сентября 2024Бывший СССР

В Узбекистане осудили гражданина страны за участие в ЧВК «Вагнер»

В Узбекистане вынесли приговор местному жителю за участие в ЧВК «Вагнер»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Узбекистане вынесли приговор местному жителю за участие в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает издание Kun.

Суд в Ташкенте приговорил 48-летнего гражданина республики к четырем годам ограничения свободы из-за участия в конфликте на Украине в рядах ЧВК «Вагнер».

После окончания контракта мужчине предложили гражданство России. По данным СМИ, он отказался и вернулся в Узбекистан в сентябре 2023 года, где был задержан. На родине ему предъявили обвинение по статье «наемничество». Мужчина полностью признал свою вину.

В ноябре 2023 года в Казахстане осудили бывшего бойца ЧВК «Вагнер» за «участие в вооруженном конфликте».

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      Сергей Болиев
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