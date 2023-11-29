Казахстанцу дали срок за участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер»

Суд в Казахстане приговорил бойца ЧВК «Вагнер» к шести годам за участие в СВО

По статье о наемничестве в Казахстане осудили бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Зубрак. Его приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в конфликте на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Казыбекбийского районного суда города Караганды.

В суде пояснили, что казахстанцу в социальной сети предложили вступить в ЧВК за денежное вознаграждение, на что он согласился. Выехав на территорию России, он вступил в «Вагнер», прошел военную подготовку, и в конце апреля был направлен в район Артемовска (украинское название города — Бахмут), где «принял участие в боевых действиях, направленных на подрыв конституционного строя и нарушения территориальной целостности Украины».

Как сообщает местный портал Press.kz, осужденный — 34-летний Алексей Шомполов. Он уроженец Красноярского края, но имеет гражданство Казахстана. Шомполов признал вину, суд учел его чистосердечное раскаяние, а средства, полученные от ЧВК, конфисковали. Его признали виновным по статье 170.3 УК («Участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства»).

В конце октября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что состав спецназа «Ахмат» пополнили более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Он выразил уверенность в том, что и другие бывшие представители ЧВК последуют этому примеру и вступят в «Ахмат».