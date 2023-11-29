Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:36, 29 ноября 2023Бывший СССР

Казахстанцу дали срок за участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер»

Суд в Казахстане приговорил бойца ЧВК «Вагнер» к шести годам за участие в СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По статье о наемничестве в Казахстане осудили бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Зубрак. Его приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в конфликте на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Казыбекбийского районного суда города Караганды.

В суде пояснили, что казахстанцу в социальной сети предложили вступить в ЧВК за денежное вознаграждение, на что он согласился. Выехав на территорию России, он вступил в «Вагнер», прошел военную подготовку, и в конце апреля был направлен в район Артемовска (украинское название города — Бахмут), где «принял участие в боевых действиях, направленных на подрыв конституционного строя и нарушения территориальной целостности Украины».

Как сообщает местный портал Press.kz, осужденный — 34-летний Алексей Шомполов. Он уроженец Красноярского края, но имеет гражданство Казахстана. Шомполов признал вину, суд учел его чистосердечное раскаяние, а средства, полученные от ЧВК, конфисковали. Его признали виновным по статье 170.3 УК («Участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства»).

В конце октября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что состав спецназа «Ахмат» пополнили более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Он выразил уверенность в том, что и другие бывшие представители ЧВК последуют этому примеру и вступят в «Ахмат».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      «Разрушитель» Набиуллина и «мечтатель» Зеленский. Кого признали самыми влиятельными политиками Европы 2023 года?

      В Москве сорвали теракт на железнодорожной станции. Задержанный хотел взорвать цистерну

      В Рособрнадзоре высказались о смене формата ЕГЭ

      Названы привычки россиян при просмотре видео

      СБУ задержала «тиктокера-рецидивиста» за съемку работы ПВО

      Израиль заявил о планах ликвидировать лидеров ХАМАС в Катаре

      В НАТО высказались о силе Российской армии

      Суд оштрафовал Чичваркина за нарушение закона об иноагентах

      Защита бывшего замминистра энергетики Владимира Милова обжаловала приговор

      Кендалл Дженнер попала на обложку Forbes третьей из семьи Кардашьян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости