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20:55, 11 сентября 2024Моя страна

В Волгоградском областном театре стал работать робот-экскурсовод

В Волгоградском областном театре стал работать робот-экскурсовод Иванушка

Фото: Unsplash

В Волгоградском областном театре стал работать робот-экскурсовод. Соответствующий материал публикует «Российская газета».

По данным издания, гаджет встречает зрителей перед представлением. «Меня зовут Иванушка. Правда, еще не собрали мою сестрицу Аленушку. Я умею танцевать, разговаривать, показывать тизеры спектаклей, рассказывать про театр», — рассказывает робота.

Помимо автоматического экскурсовода, в фойе здания обустроена фотозона, установлены 3D-панно, а также элементы комнаты смеха, такие как кривые зеркала и витражные полотна.

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В августе в Великий Новгород приехал Сергей Безруков. Актер побывал в городе после съемок фильма режиссера Константина Еронина «Искупление».

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      Екатерина Ештокина
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