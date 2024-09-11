В Волгоградском областном театре стал работать робот-экскурсовод

В Волгоградском областном театре стал работать робот-экскурсовод Иванушка

В Волгоградском областном театре стал работать робот-экскурсовод. Соответствующий материал публикует «Российская газета».

По данным издания, гаджет встречает зрителей перед представлением. «Меня зовут Иванушка. Правда, еще не собрали мою сестрицу Аленушку. Я умею танцевать, разговаривать, показывать тизеры спектаклей, рассказывать про театр», — рассказывает робота.

Помимо автоматического экскурсовода, в фойе здания обустроена фотозона, установлены 3D-панно, а также элементы комнаты смеха, такие как кривые зеркала и витражные полотна.

Известно, что преображение Волгоградского областного театра кукол является одним из самых масштабных проектов региона в сфере культуры.

В августе в Великий Новгород приехал Сергей Безруков. Актер побывал в городе после съемок фильма режиссера Константина Еронина «Искупление».