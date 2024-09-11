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16:09, 11 сентября 2024Бывший СССР

Захарова прокомментировала слова Эрдогана о принадлежности Крыма

Захарова: российские регионы не являются предметом переговоров по Украине

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что российские регионы не являются предметом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Так дипломат на брифинге прокомментировала слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о принадлежности Крыма, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Российские регионы являются территорией Российской Федерации (...) предметом никаких переговоров не являются», — заявила Захарова.

Помимо этого, дипломат призвала турецкого лидера ознакомиться с конституцией России.

Ранее Эрдоган заявил о поддержке территориальной целостности Украины, указав, что Анкара не признает Крым частью России. Он также добавил, что подобные требования якобы «соответствуют нормам международного права».

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      Валентин Карант
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