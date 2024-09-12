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10:55, 12 сентября 2024Спорт

Американский хоккеист сравнил качество еды в России и США

Защитник «Трактора» Кэмпфер заявил, что вкус продуктов в России лучше, чем в США
Стивен Кэмпфер

Стивен Кэмпфер. Фото: Jean-Yves Ahern / Reuters

Защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер сравнил качество еды в России и США. Его слова приводит Metaratings.

Хоккеист рассказал, что в США принято закупаться на неделю вперед, поэтому в продуктах есть консерванты. «Тут же [в России] если не съесть что-то быстро, то оно пропадет за пару дней. И я, и моя жена ценим качественные продукты. Тут даже у молока вкус другой, у фруктов и овощей вкус тоже отличается в лучшую сторону», — заявил он, добавив, что наслаждается этой едой.

Кэмпфер вспомнил, что во время выступления за «Ак Барс» попробовал конину. «Казалось бы, если бы мне предложили такое в США, я бы, скорее всего, отказался», — отметил он. Хоккеист назвал еду в Казани отличной, отдельно выделив эчпочмаки.

35-летний американец присоединился к челябинскому «Трактору» в начале августа. За «Ак Барс» он выступал в сезоне-2021/2022.

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      Дарья Коршунова
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