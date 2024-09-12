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11:35, 12 сентября 2024Экономика

Российские заправки начали терять деньги на продаже бензина

РБК: заправки в России шесть недель продают бензин Аи-95 себе в убыток

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В течение последних шести недель автомобильные заправки в России начали терять деньги на продаже бензина Аи-95. В период со 2 по 9 сентября в среднем по стране, без учета ситуации на Дальнем Востоке, убытки достигли 1,57 рубля за литр. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитической компании «ОМТ Консалт» сообщает РБК.

В текущем году такой результат является худшим, но годом ранее на пике убытки достигали трех рублей. Кроме того, с помощью продаж бензина Аи-92 и дизельного топлива заправки остаются в плюсе — 3,79 рубля и 5,59 рубля за литр соответственно.

Эксперты полагают, что на горизонте двух-трех недель выйти в положительную зону по Аи-95 компаниям не удастся. Однако по сравнению с прошлым годом, до момента запрета экспорта бензина, ситуация в розничной торговле выглядит более позитивной.

Гендиректор маркетплейса нефтепродуктов и сырья Open Oil Market Сергей Терешкин полагает, что до конца года доход от розничных продаж Аи-95 будет близок к нулю. Дело в том, что биржевые цены на Аи-95 не учитываются в расчете выплат через демпферный механизм нефтяным компаниям, в отличие от Аи-92, поэтому повода занижать их нет.

Гендиректор маркетплейса нефтепродуктов и сырья Open Oil Market Сергей Терешкин отметил, что нефтяникам нужны средства для компенсации роста издержек, связанных с вынужденными ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), поэтому цены на Аи-95 будут оставаться высокими. Выйти из этой ситуации можно только после снятия санкций на поставку оборудования на предприятия.

Ранее Росстат закрыл данные о выпуске нефтепродуктов. В Минэнерго указали, что публикация статистики может привести к необоснованному давлению на рынок и возникновению ажиотажа.

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      Платон Щукин
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