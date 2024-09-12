Байден примерил кепку в поддержку Трампа

Бейтс: Байден надел кепку в поддержку Трампа ради единства США после 11 сентября

Президент США Джо Байден примерил кепку в поддержку кандидата на высший пост от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в соцсети Х.

«На пожарной станции Шэнксвилла президент говорил о двухпартийном единстве страны после 11 сентября и призвал вернуться к этому. В качестве жеста он дал кепку стороннику Трампа, который в поддержку того же духа предложил президенту надеть кепку Трампа. Тот ненадолго надел ее», — написал он.

Так Бейтс объяснил публикацию штаба Трампа, который разместил в своем аккаунте фото Байдена в кепке бывшего оппонента и поблагодарил за поддержку.

Ранее кандидат Байден, Трамп и его оппонент Камала Харрис объединились и приняли участие в церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

В августе пресс-служба Министерства обороны США сообщила, что трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года согласились признать вину. В ведомстве отметили, что фигуранты заключили досудебное соглашение, детали которого не раскрываются.

Теракты 11 сентября 2001 года, также известные как 9/11, — четыре теракта, совершенные в США в один день членами «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в России). 19 представителей этой террористической организации захватили четыре пассажирских самолета. Два воздушных судна врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате терактов погибли почти 3000 человек.

