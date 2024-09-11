Трамп объединился с Харрис и Байденом на совместном мероприятии

Трамп, Харрис и Байден приняли участие в церемонии памяти терактов 11 сентября

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп, его оппонент Камала Харрис и действующий американский лидер Джо Байден объединились и приняли участие в церемонии памяти терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Харрис, кандидат в президенты от Демократической партии, и Трамп, ее соперник от Республиканской партии на президентских выборах в США 5 ноября, пожали руки и обменялись несколькими словами, несмотря на их спорные дебаты накануне вечером», — отмечается в материале издания.

Также уточняется, что в мероприятии принял участие и кандидат Трампа на пост вице-президента США Джэй Ди Вэнс.

10 сентября состоялись первые предвыборные дебаты между Трампом и Харрис. По данным телеканала CNN, спустя несколько минут после окончания дебатов штаб Харрис призвал Трампа провести еще один раунд. Бывший американский лидер ответил, что примет в дискуссии, если она пройдет «на честной платформе».