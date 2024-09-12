Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:44, 12 сентября 2024Из жизни

Детеныш карликового бегемота по имени Хрюшка помог зоопарку разбогатеть

В Таиланде карликовый бегемот стал звездой зоопарка и привлек тысячи посетителей

Кадр: @khaokheow.zoo

Родившийся в зоопарке Таиланда карликовый бегемот стал звездой интернета и привлек тысячи посетителей. Об этом пишет Khaosod English.

Детеныш карликового бегемота появился на свет в июле в зоопарке Khao Kheow, расположенном в городе Сирача. Его окрестили Му-Денг, что в переводе означает «трясущаяся хрюшка». Вскоре выяснилось, что Му-Денг — очень экспрессивное животное с игривым характером. Смотритель зоопарка Аттапол Нанди, который ухаживает за Му-Денг и другими бегемотами, стал регулярно делиться в соцсети фото и видео с ее участием.

Фанаты стали создавать мемы с Му-Денг, а зоопарк — продавать сувениры с ее изображением. Кроме того, популярность маленького бегемота позволила зоопарку впервые за десять лет повысить стоимость билетов. Рост цен, вопреки опасениям персонала и администрации, не привел к падению посещаемости. Напротив, он помог Khao Kheow достаточно разбогатеть, чтобы покрывать большую часть расходов на содержание животных самостоятельно и не нуждаться в субсидиях.

Фото: Chaiwat Subprasom / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Единственным минусом популярности Му-Денг стало поведение некоторых посетителей. Были замечены люди, которые бросали в маленького бегемота ракушки и камни, чтобы заставить ее двигаться по просторному вольеру. Посетители были недовольны, что заставали ее спящей. После этого администрация зоопарка приняла дополнительные меры для обеспечения безопасности Му-Денг.

Материалы по теме:
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019
Погасший Сатурн Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
Погасший СатурнУмер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
23 мая 2020

Ранее сообщалось, что в штате Джохор, Малайзия, котенок упал в вольер с тиграми в зоопарке. Хищники обступили его, но не спешили нападать. Сотрудники зоопарка стали обливать тигров водой и спасли котенка.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      «Насильно сгоняли мирных жителей». Россия заявила о создании Украиной подобия концлагерей в Курской области

      «Роскосмос» предлагал НАСА помощь в ситуации со Starliner

      В Госдуме раскрыли ситуацию с вопросом законности вейпов в России

      Женщина без билета проникла в самолет, гуляла между рядами и задержала рейс на четыре часа

      Алсу уехала в США после тяжелого развода

      WADA оценило информацию о пропаже из дела заключения в пользу оправдания Валиевой

      Врач предупредил об опасности привычки тереть глаза

      Косатка поиграла с рыбаками в догонялки и попала на видео

      Гипертоникам перечислили самые полезные продукты

      Дина Саева снялась в дырявом кроп-топе и мини-юбке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше