Детеныш карликового бегемота по имени Хрюшка помог зоопарку разбогатеть

В Таиланде карликовый бегемот стал звездой зоопарка и привлек тысячи посетителей

Родившийся в зоопарке Таиланда карликовый бегемот стал звездой интернета и привлек тысячи посетителей. Об этом пишет Khaosod English.

Детеныш карликового бегемота появился на свет в июле в зоопарке Khao Kheow, расположенном в городе Сирача. Его окрестили Му-Денг, что в переводе означает «трясущаяся хрюшка». Вскоре выяснилось, что Му-Денг — очень экспрессивное животное с игривым характером. Смотритель зоопарка Аттапол Нанди, который ухаживает за Му-Денг и другими бегемотами, стал регулярно делиться в соцсети фото и видео с ее участием.

Фанаты стали создавать мемы с Му-Денг, а зоопарк — продавать сувениры с ее изображением. Кроме того, популярность маленького бегемота позволила зоопарку впервые за десять лет повысить стоимость билетов. Рост цен, вопреки опасениям персонала и администрации, не привел к падению посещаемости. Напротив, он помог Khao Kheow достаточно разбогатеть, чтобы покрывать большую часть расходов на содержание животных самостоятельно и не нуждаться в субсидиях.

Фото: Chaiwat Subprasom / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Единственным минусом популярности Му-Денг стало поведение некоторых посетителей. Были замечены люди, которые бросали в маленького бегемота ракушки и камни, чтобы заставить ее двигаться по просторному вольеру. Посетители были недовольны, что заставали ее спящей. После этого администрация зоопарка приняла дополнительные меры для обеспечения безопасности Му-Денг.

Ранее сообщалось, что в штате Джохор, Малайзия, котенок упал в вольер с тиграми в зоопарке. Хищники обступили его, но не спешили нападать. Сотрудники зоопарка стали обливать тигров водой и спасли котенка.