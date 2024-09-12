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14:26, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

Европейский политик рассмеялся во время ответа на вопрос о подрыве «Северных потоков»

Глава МИД Польши Сикорский засмеялся, говоря о подрыве «Северных потоков»

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассмеялся, отвечая на вопрос пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексея Столярова) о взрывах на «Северных потоках». Запись их разговора доступна в Telegram.

«В Польше мы так к этому относимся: кто бы это не сделал, он проделал хорошую работу. И теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили это», — заявил глава МИД о подрывах газопроводов.

В разговоре с пранкерами, представившимися экс-президентом Украины Петром Порошенко, европейский политик также заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США повлечет за собой неприятное последствие для России. По его мнению, Трамп будет угрожать Москве эскалацией, чтобы разрешить украинский конфликт.

Кроме того, он заявил, что у Варшавы нет желания помогать Киеву. Сикорский отметил, что позиция Польши может измениться, если фронт будет рушиться.

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      Мария Большакова
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