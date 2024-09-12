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07:52, 12 сентября 2024Силовые структуры

Фигуранту дела о покушении на Авраама Руссо предъявили новое обвинение

Фигуранту дела о покушении на Руссо Эльдукаеву предъявили новое обвинение
Авраам Руссо

Авраам Руссо. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Следователи предъявили новое обвинение бывшему борцу-вольнику Тархану Эльдукаеву, обвиняемому в похищении певца Авраама Руссо и попытке расправы над ним. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Эльдукаеву инкриминировали две расправы и два покушения.

Следователи считают, что в декабре 1996 года руководитель фирмы «Зар» Таир Гуршумов и хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов поссорились из-за распределения прибыли, поэтому Исмаилов решил убрать конкурент. Для этого он обратился к Эльдукаеву, который возглавлял его охрану. Подчиненный владельца бизнес-империи нашел двух не установленных до сих пор исполнителей, которые за неизвестное вознаграждение согласились выследить и расправиться с Гуршумовым. Преступление произошло 3 декабря 1996 года в подъезде дома руководителя «Зар». Тогда также тяжело был ранен его брат Тельман Гуршумов.

Тархан Эльдукаев все обвинения отрицает и заявляет, что никаких дел с Исмаиловым не имел. Ранее сообщалось, что следователи частично прекратили уголовное преследование в отношении бывшего борца-вольника.

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