Гипертоникам перечислили самые полезные продукты

Кардиолог Илкин Гасанов призвал гипертоников есть рыбу и морепродукты

Людям с повышенным давлением необходимо добавлять в рацион витамины, растительные масла полезные омега-3 жирные кислоты, рассказал кардиолог Илкин Гасанов. В комментарии для «Газеты.Ru» врач перечислил самые полезные для гипертоников продукты.

По словам Гасанова, помимо того, что рацион гипертоников должен быть богат витаминами, в нем должно быть минимум соли, животных жиров и быстрых углеводов. Также нежелательно употреблять жареные блюда, добавил он. Доктор отметил, что этим критериям соответствует средиземноморская диета.

«При повышенном давлении полезны блюда из морепродуктов, в особенности из рыбы, блюда из овощей и зелени, в частности брокколи и чеснок, оливковое масло, супы, преимущественно вегетарианские, а также мясо птицы и авокадо», — добавил кардиолог.

Доктор также уточнил, что правильный рацион питания — это лишь часть лечения, которая не заменяет прием лекарств.

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