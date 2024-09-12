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19:09, 12 сентября 2024Культура

Холзи намекнула на помолвку со звездой «Обители зла»

Певица Холзи намекнула на помолвку со своим бойфрендом Эваном Джогиа

Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Холзи назвала своего бойфренда Эвана Джогиа женихом. Так певица подписала публикацию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Подписчики заметили, что артистка впервые употребила слово «жених» в отношении молодого человека. Во время проходки на красной дорожке премии MTV Video Music 2024 Холзи также ответила на вопрос об их отношениях.

«Эван — лучший. Одно из лучших событий в моей жизни. Каждый день провожу с ним, чувствуя, что нахожусь с самым лучшим человеком», — призналась она.

Ранее стало известно, что Холзи рассказала о тяжелом лечении от страшной болезни.

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      Андрей Шеньшаков
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