Холзи намекнула на помолвку со звездой «Обители зла»

Певица Холзи намекнула на помолвку со своим бойфрендом Эваном Джогиа

Холзи назвала своего бойфренда Эвана Джогиа женихом. Так певица подписала публикацию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Подписчики заметили, что артистка впервые употребила слово «жених» в отношении молодого человека. Во время проходки на красной дорожке премии MTV Video Music 2024 Холзи также ответила на вопрос об их отношениях.

«Эван — лучший. Одно из лучших событий в моей жизни. Каждый день провожу с ним, чувствуя, что нахожусь с самым лучшим человеком», — призналась она.

Ранее стало известно, что Холзи рассказала о тяжелом лечении от страшной болезни.