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17:32, 5 июня 2024Забота о себе

Известная певица рассказала о тяжелом лечении от неназванной болезни

Певица Холзи рассказала, что проходит тяжелое лечение от неназванной болезни

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Известная американская певица и автор песен Холзи (настоящее имя Эшли Франджипани — прим. «Ленты.ру») анонсировала выход нового альбома и рассказала, что проходит очень тяжелое лечение от неназванной болезни. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет People.

29-летняя певица поделилась записью новой композиции The End и призналась, что сильно больна. «Мне повезло, что жива», — подписала пост исполнительница.

Помимо записи новой песни, Холзи опубликовала личные фотографии и видеозаписи, на которых запечатлен процесс лечения. На первом видео девушка массирует ноги, рядом стоят лекарства. Она говорит: «Я чувствую себя старушкой». Кроме того, Холзи показала снимок, на котором она запечатлена в медицинской маске в первый день лечения, а также несколько видео, на которых она плачет и работает над альбомом.

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В опубликованной композиции певица также повествует о тяжелой борьбе с болезнями. Холзи не раскрывает окончательный диагноз. При этом People отмечает, что доходы от продажи нового сингла она направит Обществу по лейкемии и лимфоме, а также Альянсу по исследованию системной красной волчанки.

В мае 2022 года Холзи рассказывала о многочисленных диагнозах. По ее словам, у нее обнаружили эндометриоз, синдром Элерса-Данлоса, синдром Шегрена, синдром активации тучных клеток и синдром постуральной ортостатической тахикардии.

Ранее певица призналась, что во время беременности боялась за свою жизнь и даже составила завещание. По ее словам, до последней беременности она перенесла три выкидыша.

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      Екатерина Улитина
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