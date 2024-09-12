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13:23, 12 сентября 2024Спорт

Малкина назвали недооцененным в НХЛ

Ружичка: российского форварда «Питтсбурга» Малкина недооценивают в НХЛ
Евгений Малкин

Евгений Малкин. Фото: Charles LeClaire - USA TODAY Sports / Reuters

Словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка высказался о российском форварде «Питтсбург Пингвинс» Евгении Малкине. Его слова передает «Чемпионат».

По мнению Ружички, Малкина недооценивают в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он отметил, что россиянин всегда был хорошим хоккеистом, и связал его непопулярность с тем, как его карьеру освещают СМИ. «Мне кажется, журналисты просто не говорили о Малкине столько, сколько должны были. Он не получил столько известности, сколько заслуживал. Вот почему, на мой взгляд, его так недооценивают, почему люди не особо много говорят о нем», — заявил Ружичка.

Ранее Малкин вошел в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века. Он занял девятое место в рейтинге.

38-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой российский хоккеист стал трехкратным обладателем «Кубка Стэнли».

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      Дарья Коршунова
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