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14:40, 12 сентября 2024Мир

МИД России отверг посредническую роль Швейцарии в мирных переговорах по Украине

Захарова: РФ не будет участвовать в переговорах на основе «формулы Зеленского»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Швейцария может не пытаться вовлечь Россию в мирный процесс по Украине, основанный на «формуле Зеленского». Об этом заявила официальный представить МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отвергла посредническую роль Берна в переговорах по Украине. «Мы много раз говорили, что никогда не будем участвовать в форматах, основанных на нежизнеспособной "формуле Зеленского", которую продвигает Швейцария», — подчеркнула она.

Представитель российского МИД подчеркнула, что Москва никогда не отказывалась от серьезных предложений, направленных на устранение причин украинского кризиса, таких как «угрозы, созданные расширением НАТО на восток и формированием на территории Украины плацдарма против России», а также нарушение властями Украины прав человека и основных свобод, прежде всего русских и русскоязычных граждан.

Захарова напомнила, что позиция России не раз доводилась до швейцарской стороны.

Ранее в Швейцарии высказались о планах привлечь Россию на новый саммит мира по Украине. Представитель пресс-службы Министерства иностранных дел страны Йонас Монтани отметил, что для Швейцарии и «еще для 94 государств и международных организаций, поддержавших коммюнике по итогам саммита в Бюргенштоке», важно, чтобы предложение по окончанию боевых действий основывалось на уставе Организации Объединенных Наций.

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      Виктория Кондратьева
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