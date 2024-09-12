Молодой человек сунул змею в рот ради вирусного видео и поплатился

В Индии кобра убила охотника на змей, который засунул себе в рот ее голову

В Индии молодой человек, который вместе с отцом занимался охотой на змей, сунул в рот кобру ради вирусного видео. Об этом сообщает Hindustan Times.

Ролик, снятый отцом 20-летнего Шивараджа из штата Телингана, набрал большую популярность в социальных сетях. На видео мужчина засунул себе в рот голову кобры и делал вид, что ничего особенного не происходит. В конце ролика молодой индиец показал в камеру большой палец. При этом змея извивалась, пытаясь освободиться. Однако пользователей заинтересовал не сам трюк со смертельно опасным животным, а то, что произошло после.

Оказалось, что сразу же после съемки кобра укусила Шивараджа, и спасти его не удалось. Молодой человек с отцом были профессиональными охотниками на ядовитых змей. После поимки очередной рептилии отец попросил Шивараджа показать трюк с засовыванием ее в рот. Они намеревались заснять это, чтобы потом распространить видео в социальных сетях и мессенджерах и прославиться, однако поплатились за излишнюю самоуверенность и игнорирование техники безопасности.

Видео вызвало широкую реакцию в сети. Многие пользователи недоумевали, зачем Шиварадж согласился на такой опасный трюк. Другие печалились о случившемся, но отмечали, что фатальный исход был вполне предсказуем.

Ранее сообщалось, что в Таиланде сотрудник организации по спасению диких животных уже несколько месяцев находится в коме после укуса королевской кобры. Змея укусила его точно в вену.