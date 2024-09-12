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02:01, 12 сентября 2024Забота о себе

Мужчинам дали совет по укреплению интимного здоровья осенью

Фото: Nadine Primeau / Unsplash

Чтобы избежать проблем с половой и мочеотделительной системами осенью, необходимо поддерживать иммунитет, рассказал уролог Роман Абрамов. Совет по укреплению интимного здоровья осенью он дал мужчинам в беседе с «Пятым каналом».

Он объяснил, что осенью организм становится более уязвим к вирусам и инфекциям, что может сказаться на мужском здоровье. «Укрепляйте иммунитет с помощью витаминов и сбалансированного питания, включайте в рацион больше овощей, зелени, фруктов, богатых витамином C, таких как цитрусовые, киви, брокколи», — сказал Абрамов. Он также рекомендовал употреблять продукты, богатые цинком.

Врач напомнил о важности водного баланса, поскольку потребление достаточного количества воды помогает поддержать нормальную функцию почек и мочевыделительной системы. Он посоветовал выпивать не менее полутора-двух литров простой очищенной воды в день.

Абрамов также подчеркнул, что важно избегать переохлаждения, особенно в области таза: оно может привести к простатиту или циститу. Мужчинам стоит носить теплую и непромокаемую обувь, а если на улице приходится проводить много времени — теплое белье и головной убор.

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Регулярная физическая активность (бег, плавание, кардиотренировки) поможет поддержать кровообращение в органах таза, что также крайне важно для профилактики застойных явлений, продолжил Абрамов. При сидячей работе он посоветовал каждые час или два вставать и делать разминку, чтобы улучшить кровоток.

Для борьбы с осенней депрессией и стрессом врач порекомендовал уделять время хобби, практиковать медитации и йогу. Также, отметил уролог, восстановлению организма способствует здоровый сон — не менее семи-восьми часов в сутки с отказом от гаджетом за полтора-два часа до отхода ко сну. Наконец, Абрамов сказал о важности регулярных осмотров у уролога и сдачи анализов — такая профилактика позволит своевременно выявить и предотвратить возможные проблемы с мочеполовой системой.

Ранее уролог-андролог Сергей Артеменко дал мужчинам рекомендации по повышению уровня тестостерона без лекарств. Врач объяснил, что уровень тестостерона у мужчин снижается по разным причинам, в частности, из-за ожирения и малоподвижного образа жизни.

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      Александра Лисица
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