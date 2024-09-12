На Земле началась мощная магнитная буря

Институт прикладной геофизики сообщил о начале магнитной бури класса G3 на Земле

Вопреки прошлым прогнозам магнитная буря на Земле повысилась до уровня G3 (сильная). Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Изменение геомагнитной обстановки началось около 6:00 мск, когда скорость солнечного ветра резко выросла примерно до 450 километров в секунду. Второй скачок на уровне около 530 километров в секунду произошел около 12:00 мск и привел к повышению геомагнитной активности до уровня G1.

Позднее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что магнитная буря на Земле усилилась до уровня G3, что соответствует сильной магнитной буре.

Ранее эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН получили результаты моделирования третьего из произошедших за последние дни выбросов плазмы, который на этот раз с вероятностью 99,9 процента ударит по планете.