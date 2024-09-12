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02:58, 12 сентября 2024Наука и техника

В РАН предупредили об ударе облака плазмы по Земле

РАН: облако плазмы с вероятностью почти 100% ударит по Земле вечером 12 сентября

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Очередное облако плазмы ударит по Земле почти со 100-процентной вероятностью, по прогнозу магнитная буря начнется вечером в четверг, 12 сентября. Об этом предупреждается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Астрономы получили результаты моделирования третьего из произошедших за последние дни выбросов плазмы, который на этот раз с вероятностью 99,9 процента ударит по планете. Выброс направлен точно к Земле, ошибка может быть лишь во времени прихода солнечных масс и в силе удара.

Согласно расчетам, приход солнечного вещества произойдет 12 сентября около 22:00 по московскому времени. Пик бури ожидается в 3:00 — 4:00 ночи на 13 сентября, когда до Земли дойдет плотное ядро облака. Вероятность магнитной бури уровня G1-G2 по 5-балльной шкале составляет около 70 процентов.

Ранее сообщалось, что очередная магнитная буря накроет Землю в пятницу, 13 сентября. Прежний прогноз, обещавший геомагнитные возмущения во вторник, не сбылся.

Настало их время!
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      Марина Совина
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