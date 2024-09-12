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19:40, 12 сентября 2024Экономика

Объединенные Wildberries и Russ забрали строительство складов у компании Бакальчука

Объединенные Wildberries и Russ забрали строительство складов у «ВБ девелопмент»

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Объединенная компания Wildberries и Russ забрала строительство логистических проектов у «ВБ девелопмент». Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО «РВБ» сообщает ТАСС.

Основанная Владиславом Бакальчуком организация лишилась проектов по возведению складов для маркетплейса. Их передали в дочернюю структуру ООО «РВБ», чтобы сохранить темпы расширения, отметили в компании.

«Компания "ВБ девелопмент" продолжает не исполнять свои обязательства по ранее заключенным контрактам, это уже саботаж. Поэтому процесс передачи части девелоперских проектов, которые вела "ВБ девелопмент", начался. Теперь ими займется дочерняя структура Wildberries и Russ, полностью контролируемая», — пояснили источники.

Сейчас «РВБ» ведет аудит обязательств «ВБ девелопмент». Как утверждают в объединенной фирме, девелоперская компания задолжала порядка 30 миллиардов рублей.

Ранее муж руководительницы Wildberries Татьяны Бакальчук обвинил руководство маркетплейса в прекращении строительства складов и удержании миллиардов рублей, который должны были получить подрядчики. По словам Владислава Бакальчука, решение принято с подачи Левана и Роберта Мирзоянов, бенефициаров Russ, создавших с Wildberries совместное предприятие «РВБ». Ситуация вредит работе маркетплейса — в начале года склады WB могли вмещать 595 миллионов товаров, а сейчас показатель упал на десять процентов.

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      Вячеслав Агапов
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