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16:24, 12 сентября 2024Силовые структуры

Обвиняемые в подрыве автомобиля главы Михайловки предстанут перед судом

В Ростове-на-Дону осудят обвиняемых в подрыве авто главы Михайловки Ивана Сушко

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении пятерых жителей Запорожской области по уголовному делу о подрыве автомобиля главы поселка городского типа Михайловка Ивана Сушко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Данил Смола, Дмитрий Новиков, Александр Ляховченко, Алексей Кириченко и Владимир Тетерев обвиняются по части 3 статьи 361 («Акт международного терроризма») и части 4 статьи 222.1 («Незаконное ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК РФ. Дело в отношении них будет рассматривать Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

По версии следствия, в период с февраля по июль 2022 года неустановленные представители спецслужб Украины объединились с другими лицами для организации покушения на главу военно-гражданской администрации одного из населенных пунктов Запорожской области. Для реализации задуманного они привлекли соучастников, которые по их поручению следили за главой Михайловки Иваном Сушко.

Затем один из них – Владимир Тетерев – забрал из тайника взрывное устройство и 23 августа установил его на машину, принадлежавшую потерпевшему и припаркованную у здания местной администрации. На следующий день он привел взрывное устройство в действие, в результате чего Сушко получил ранение. Мужчина не выжил.

В декабре 2023 года суд арестовал фигурантов.

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