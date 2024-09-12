Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в Европе

Пентагон проверит воздействие ядерного оружия на аграрный сектор в Европе

Минобороны США захотело смоделировать последствия ядерного взрыва в Европе. Пентагон планирует заключить контракт на исследования в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.

От подрядчика требуется провести исследования с использованием программного обеспечения (ПО), расширяя географический охват моделирования. Пентагон хочет, чтобы работы затронули страны Восточной Европы. Кроме того, следует обновить ПО «для регионов за пределами Восточной Европы и западной части России».

Стоимость контракта составляет 34 миллиона долларов. Инженерный корпус армии США планирует заключить эксклюзивное соглашение с одной компанией.

В июне президент России Владимир Путин сообщил, что развитие российской ядерной триады как средства сдерживания продолжат.