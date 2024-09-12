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10:48, 12 сентября 2024Наука и техника

Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в Европе

Пентагон проверит воздействие ядерного оружия на аграрный сектор в Европе

Фото: Tom Brenner / Reuters

Минобороны США захотело смоделировать последствия ядерного взрыва в Европе. Пентагон планирует заключить контракт на исследования в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.

От подрядчика требуется провести исследования с использованием программного обеспечения (ПО), расширяя географический охват моделирования. Пентагон хочет, чтобы работы затронули страны Восточной Европы. Кроме того, следует обновить ПО «для регионов за пределами Восточной Европы и западной части России».

Стоимость контракта составляет 34 миллиона долларов. Инженерный корпус армии США планирует заключить эксклюзивное соглашение с одной компанией.

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