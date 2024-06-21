Путин: Россия продолжит развивать ядерную триаду для сдерживания

Развитие российской ядерной триады как средства сдерживания продолжат. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе встречи с выпускниками высших военных учебных заведений, передает РИА Новости.

«В наших планах — дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире», — сказал он.

В марте президент сообщил, что самолета, подобного российскому стратегическому бомбардировщику Ту-160М, нет в мире. По его словам, в ходе модернизации конструкторы фактически создали новую машину. Самолет может нести ракеты с ядерной боевой частью.

В феврале в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин рассказал о состоянии полной готовности стратегических ядерных сил России. Президент добавил, что изменения в сфере вооружения, о которых говорилось в послании в 2018 году, осуществили.

В декабре глава государства заявил, что ядерная триада России на 95 процентов состоит из современного оружия.