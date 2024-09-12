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20:51, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

Познер высказался об уехавших россиянах и заявил об их безразличии к стране

Владимир Познер заявил, что эмигрировавшие россияне безразличны к родной стране

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Известный советский и российский журналист Владимир Познер высказался о россиянах, уехавших из страны. На эту тему он порассуждал в интервью Forbes, запись доступна на YouTube.

Познер отметил, что эмигрировавшие ранее россияне отличаются патриотизмом от тех, кто уехал из страны после начала спецоперации на Украине. «Последние — более молодые, подчеркиваю, это мое ощущение. Мне кажется, они более безразличны: "Россия так Россия, Америка так Америка, Франция и Франция"», — пояснил телеведущий. Журналист также заявил, что безразличие к родной стране свойственно и молодому поколению европейцев и американцев.

В марте 2022 года телеведущий рассказал, почему его авторская программа «Познер» исчезла из сетки вещания Первого канала. По словам журналиста, причиной выступил тот факт, что канал после начала спецоперации на Украине стал информационным и отказался от развлекательных передач.

Помимо передачи Познера, в феврале Первый канал перестал транслировать развлекательные шоу «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети» и другие программы. Телеканал объяснил такие меры необходимостью уделить больше внимания передачам общественно-политической направленности.

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      Олег Давыдов
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