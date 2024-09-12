Кремль: Путин встретился в госпитале с раненым в Курской области военным

Президент России Владимир Путин поговорил с подполковником Александром Даниловым, раненым военным из Курской области. Встреча прошла в клинике Минобороны при Военно-медицинской академии имени Кирова, сообщили в пресс-службе Кремля.

Там уточнили, что Данилов в ходе августовских боев «принял решение вызвать огонь на себя» и получил травму в результате обстрела. Военный руководил обороной поселка Малая Локня Курской области.

«В связи с чем пришлось вызывать огонь артиллерии на себя?» — спросил Путин. Данилов ответил, что украинские войска взяли его подразделение в кольцо. «Чтобы нанести максимальные потери противнику, был вынужден вызвать огонь на себя»,— сказал подполковник, добавив, что смог вывести остальных военнослужащих без потерь. Путин сказал, что Данилова представят к званию Герою России.

Ранее Данилов рассказывал, что участвуя в боях с украинскими войсками в Курской области, пять раз прощался с женой. «Все, что пришлось пережить, только в фильмах видел такие вещи», — отмечал Данилов. Бои, в которых ему пришлось принимать участие под Курском, он сравнил со сценами из российского сериала-боевика «Кремень» с Владимиром Епифанцевым в главной роли.