Российский боец рассказал о пропавшей надежде выжить в боях с ВСУ под Курском

Боец ВС РФ Данилов: при обороне села Малая Локня под Курском прощался с женой

Боец Вооруженных сил (ВС) России, командир батальона 44-го армейского корпуса Александр Данилов, участвовавший в боях с украинскими войсками в Курской области, пять раз прощался с женой. О пропавшей во время боя надежде выжить он рассказал журналисту РИА Новости.

Из слов мужчины следует, что натиск Вооруженных сил Украины (ВСУ) был так силен, что он счел, что живым из боя ему не выйти. «Я жене пять раз писал, что все, "пока" (...) Тяжело такие моменты вспоминать (...) Все, что пришлось пережить, только в фильмах видел такие вещи», — рассказал Данилов. Бои, в которых бойцу ВС России пришлось принимать участие под Курском, он сравнил со сценами из российского сериала-боевика «Кремень» с Владимиром Епифанцевым в главной роли.

Как сообщалось ранее, село Малая Локня стало одной из самых горячих точек обороны от ВСУ в Курской области. Российские солдаты из разных полков превратили местную женскую колонию в крепость и обороняли ее две недели. 27 августа военкор Александр Коц рассказал об оставлении ВС России территории колонии.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.