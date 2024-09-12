Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 2000 бойцов в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 2000 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Самые большие потери противник понес в боестолкновениях с подразделениями трех группировок российских войск: «Юг», «Центр» и «Запад». Там ВСУ лишились 745, 495 и 445 солдат соответственно.

Еще 315 военнослужащих украинская армия потеряла в зонах контроля подразделений группировок войск «Север», «Восток» и «Днепр».

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что на фоне информации о контрнаступлении российских войск в Курской области Вооруженные силы Украины могут перекинуть на это направление любые силы. По его мнению, в перспективе Вооруженные силы России могут пойти на штурм Любимовки в Кореневском районе.